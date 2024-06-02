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Укренерго попереджає про можливі відключення світла 3 червня
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Укренерго попереджає про можливі відключення світла 3 червня

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лампа, світло
Лампа, світло. Nika/Pexels

У понеділок, 3 червня, по всій території України будуть діяти ліміти споживання електроенергії. При їх перевищенні — можливі відключення світла.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 3 червня, з 00:00 протягом доби для побутових і промислових споживачів у всіх регіонах України, діятимуть ліміти на споживання електроенергії. У разі перевищення лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію енергозабезпечення населення, не обмежиться.

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