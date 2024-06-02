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Біля Ейфелевої вежі знайшли п’ять трун із написом "французькі солдати в Україні"
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Біля Ейфелевої вежі знайшли п’ять трун із написом "французькі солдати в Україні"

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Ейфелева вежа в Парижі
Ейфелева вежа в Парижі. Фото: Юрій Свиридюк / Суспільне

Поліція заарештувала трьох людей після того, як біля Ейфелевої вежі в Парижі знайшли п’ять трун із французькими прапорами з написом "Французькі солдати в Україні".

Про це пише Міжнародне французьке радіо (RFI).

Як повідомляє видання, 1 червня троє людей залишили п’ять трун у натуральну величину на набережній Бранлі в Парижі біля підніжжя Ейфелевої вежі. Джерело, близьке до справи, повідомило AFP, що в ящиках був гіпс.

Водія фургона, який перевозив ці труни, затримали неподалік і заплатили йому 40 євро, аби той привіз двох інших підозрюваних та їхній вантаж, повідомляє джерело. Чоловік прибув із Болгарії напередодні ввечері.

Двох інших затримали пізніше в суботу на іншому кінці міста — автовокзалі Берсі, де вони збиралися сісти на рейс до Берліна.

Один із трьох людей був болгарином, ще один українцем і третій німцем, повідомило джерело. У неділю вони все ще перебували під вартою. Правоохоронці розслідують інцидент, як "можливе втручання іноземної держави у справи Франції".

Французька влада підозрює іноземне – зокрема російське – втручання у внутрішні справи в кількох інших нещодавніх інцидентах, у тому числі минулого місяця, коли на Меморіалі Голокосту у Франції було намальовано червоне графіті.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

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