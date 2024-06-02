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Вночі 2 червня Сили оборони знищили 24 із 25 "шахедів" — Повітряні сили
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Вночі 2 червня Сили оборони знищили 24 із 25 "шахедів" — Повітряні сили

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Робота ППО
Робота ППО. повітряне командування "Захід"

Вночі 2 червня українські Сили оборони знищили 24 із 25 ударних дронів типу "Shahed-131/136", якими Росія атакувала Україну із мису Чауда (Крим), районів Єйська та Приморсько-Ахтарська. БПЛА було збито у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Вінницької областей.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Також за його словами, російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської області та зенітною керованою ракетою С-300 з окупованої Донеччини.

"Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", — додав Олещук.

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