Уряд Великої Британії розпорядився, щоб національна служба контррозвідки МІ-5 сконцентрувала свої зусилля насамперед на боротьбі не з тероризмом, а зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії.

Про це повідомила газета The Daily Telegraph із посиланням на урядові джерела.

За інформацією видання, російське вторгнення в Україну, зростаюча кількість китайських агентів, які нібито діють у Сполученому Королівстві, і використання Іраном організованої злочинності для тиску на політичних опонентів за кордоном призвели до того, що фокус уваги МІ-5 змістився.

Як розповів співрозмовник видання, міністри попросили спецслужбу "перенести більшу частину своїх зусиль на загрозу шпигунства, особливо на загрозу, яка походить від таких держав, як Китай, Росія, а останнім часом також від Ірану". Джерело газети пояснило, що "боротьба з тероризмом не була оголошена непріоритетною".

"Їхнє робоче навантаження безперечно змістилося в цьому напрямку", — зазначив співрозмовник газети.

Він пояснив, що інтерес із боку Росії до Великої Британії нібито зумовлений активною підтримкою Лондоном Києва.

"Чим активніше ти починаєш брати участь, тим більше ти опиняєшся в центрі уваги", — сказало джерело.

Газета також стверджує, що агенти Китаю, які нібито ведуть шпигунство у Британії, не піддаються обчисленню. Джерела в розвідувальній сфері повідомили, що китайські агенти присутні в науковому середовищі (причому як студенти, так і викладачі), у бізнесі і навіть у світі мистецтва.

У статті наводиться думка іншого урядового джерела, яке заявило, що лише в посольстві КНР у Великій Британії нібито діють до 20 шпигунів, а "кількість агентів, цивільних, які були завербовані китайськими розвідслужбами, може становити сотні тисяч".