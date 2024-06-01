Уряд Великої Британії розпорядився, щоб національна служба контррозвідки МІ-5 сконцентрувала свої зусилля насамперед на боротьбі не з тероризмом, а зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії.
Про це повідомила газета The Daily Telegraph із посиланням на урядові джерела.
За інформацією видання, російське вторгнення в Україну, зростаюча кількість китайських агентів, які нібито діють у Сполученому Королівстві, і використання Іраном організованої злочинності для тиску на політичних опонентів за кордоном призвели до того, що фокус уваги МІ-5Секція №5 — державне відомство британської контррозвідки. змістився.
Як розповів співрозмовник видання, міністри попросили спецслужбу "перенести більшу частину своїх зусиль на загрозу шпигунства, особливо на загрозу, яка походить від таких держав, як Китай, Росія, а останнім часом також від Ірану". Джерело газети пояснило, що "боротьба з тероризмом не була оголошена непріоритетною".
"Їхнє робоче навантаження безперечно змістилося в цьому напрямку", — зазначив співрозмовник газети.
Він пояснив, що інтерес із боку Росії до Великої Британії нібито зумовлений активною підтримкою Лондоном Києва.
"Чим активніше ти починаєш брати участь, тим більше ти опиняєшся в центрі уваги", — сказало джерело.
Газета також стверджує, що агенти Китаю, які нібито ведуть шпигунство у Британії, не піддаються обчисленню. Джерела в розвідувальній сфері повідомили, що китайські агенти присутні в науковому середовищі (причому як студенти, так і викладачі), у бізнесі і навіть у світі мистецтва.
У статті наводиться думка іншого урядового джерела, яке заявило, що лише в посольстві КНР у Великій Британії нібито діють до 20 шпигунів, а "кількість агентів, цивільних, які були завербовані китайськими розвідслужбами, може становити сотні тисяч".