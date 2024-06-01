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В Індонезії сталося виверження вулкану Ібу
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В Індонезії сталося виверження вулкану Ібу

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Виверження вулкану в Індонезії
Виверження вулкану Ібу в Індонезії, 13 травня 2024 року. Getty Images

В Індонезії на східному острові Хальмахера сьогодні 1 червня сталося виверження вулкану Ібу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що хмара попелу від виверження була заввишки п'ять кілометрів.

Індонезійське Агентство зі стихійних лих попередило про потенційні раптові повені та холодні потоки лави. Туристів та місцевих жителів закликали не наближатися до активного кратера більш ніж на сім кілометрів.

"Якщо є накопичення матеріалу, що залишився після виверження, його слід негайно очистити, тому що це небезпечно. Якщо буде сильний дощ, можуть статися раптові повені, які спричинять збитки та багато смертей", — зазначили в Агентстві.

Як пише Reuters, у травні 2024 року вже сталася серія вивержень вулкану Ібу, що призвело до евакуації семи прилеглих сіл.

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