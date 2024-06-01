Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Росіяни активізувались на Сіверському напрямку — Генштаб
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуВійнаПодії

Росіяни активізувались на Сіверському напрямку — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Генштаб, Запоріжжя
Українські військові на позиціях на Запоріжжі, 28 травня 2024 року. AP Photo/Andriy Andriyenko

З початку доби росіяни найбільше атакували на Покровському та Курахівському напрямках. Також підвищена активність російської армії спостерігається на Сіверському напрямку.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку. Продовжує російський агресор вести підступний вогонь з артилерії по прикордонню Чернігівської та Сумської областей. З території російської федерації ворог обстріляв Стару Миколаївку, Студенок та Стару Гуту", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Лиманському напрямку росіяни не полишають спроб покращити положення в районах Торського та Терн. Армія РФ завдала ударів двома КАБами по Лиману, ще одну КАБ запустила по Щуровому та двічі бив КАБАми по Пісках Радківських. На даному напрямку українські захисники відбили дві атаки, одна ще триває поблизу Торського.

На Сіверському напрямку російське військо активізувалось. На даний час тут триває шість бойових зіткнень в районах Івано-Дар’ївки та Роздолівки. Один штурм українські захисники відбили поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку росіяни двічі намагалися атакувати: біля Нового та Кліщіївки. Обидві спроби були невдалими. Підрозділи Сил оборони контролюють обстановку.

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак РФ. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 14. Поблизу Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, та Невельського українські воїни відбили вже шість атак. Ще вісім тривають в районах Євгенівки, Сокола та Яснобродівки. Ситуація напружена, але контрольована.

На Курахівському напрямку тривають бої. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 10 штурмових дій росіян неподалік Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного. Ще два боєзіткнення тривають поблизу Костянтинівки та Водяного.

На Времівському напрямку росіяни атакують за підтримки авіації . 10 НАРів застосували російські військові по району Старомайорського. Там ще триває боєзіткнення.

Ще 16 ударів некерованими авіаційними ракетами російські війська завдали по П’ятихатках на Оріхівському напрямку.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Топ дня
Люди на станції метро у Києві
Графіки відключення світла, ДніпроГЕС у критичному стані після російського обстрілу. 830 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
ДніпроГЕС
Хто і навіщо підривав ДніпроГЕС у Другу світову та як її відновлювали
Зеленський з президентом Тимор-Лешті
Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з президентом Тимор-Лешті
Енергетика
2 червня ліміти споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00

Вибір редакції
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Дізнайтесь більше
Війна в Україні, зведення Генштабу ЗСУ
Генштаб: на фронті 1 червня вже відбулося 20 бойових зіткнень
Генштаб ЗСУ зведення, війна в Україні
Генштаб: від початку доби вже відбулося 26 бойових зіткнень
Генштаб ЗСУ втрати ворога, скільки військових втратила РФ на війні в Україні
На війні в Україні РФ втратила 1390 військових за добу — Генштаб
Град, військова техніка, вистріл
З початку доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень — Генштаб
На початок