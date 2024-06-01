Росіяни активізувались на Сіверському напрямку — Генштаб

З початку доби росіяни найбільше атакували на Покровському та Курахівському напрямках. Також підвищена активність російської армії спостерігається на Сіверському напрямку.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку. Продовжує російський агресор вести підступний вогонь з артилерії по прикордонню Чернігівської та Сумської областей. З території російської федерації ворог обстріляв Стару Миколаївку, Студенок та Стару Гуту", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Лиманському напрямку росіяни не полишають спроб покращити положення в районах Торського та Терн. Армія РФ завдала ударів двома КАБами по Лиману, ще одну КАБ запустила по Щуровому та двічі бив КАБАми по Пісках Радківських. На даному напрямку українські захисники відбили дві атаки, одна ще триває поблизу Торського.

На Сіверському напрямку російське військо активізувалось. На даний час тут триває шість бойових зіткнень в районах Івано-Дар’ївки та Роздолівки. Один штурм українські захисники відбили поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку росіяни двічі намагалися атакувати: біля Нового та Кліщіївки. Обидві спроби були невдалими. Підрозділи Сил оборони контролюють обстановку.

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак РФ. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 14. Поблизу Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, та Невельського українські воїни відбили вже шість атак. Ще вісім тривають в районах Євгенівки, Сокола та Яснобродівки. Ситуація напружена, але контрольована.

На Курахівському напрямку тривають бої. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 10 штурмових дій росіян неподалік Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного. Ще два боєзіткнення тривають поблизу Костянтинівки та Водяного.

На Времівському напрямку росіяни атакують за підтримки авіації . 10 НАРів застосували російські військові по району Старомайорського. Там ще триває боєзіткнення.

Ще 16 ударів некерованими авіаційними ракетами російські війська завдали по П’ятихатках на Оріхівському напрямку.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.