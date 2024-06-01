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В Ісландії відбуваються президентські вибори
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В Ісландії відбуваються президентські вибори

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Президентські вибори в Ісландії, Галла Томасдоттір
Кандидатка у президенти Ісландії Галла Томасдоттір на виборчій дільниці, 1 червня 2024 року. Getty Images

В Ісландії сьогодні 1 червня відбуваються президентські вибори. Згідно з опитуваннями, лідирує колишня прем'єр-міністерка Катрін Якобсдоуттір.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У перегонах беруть участь 12 кандидатів, однак, як пише видання, основна боротьба розгрортатиметься між трьому кандидатками.

Згідно з опитуваннями, з 26% лідирує колишня прем'єр-міністерка країни Катрін Якобсдоуттір. Друге місце з 24% наразі посідає Галла Томасдоттір, бізнес-леді, яка вже балотувалася на президенських виборах у 2016 році. У трійці лідерів з 19% також Халла Хрунд Логадоттір — експертка з екології та професорка Гарвардського інституту.

Чинний президент Гвюдні Йоуганнессон не балотується: він вже обіймав посаду два терміни поспіль і у 2020 році, переобираючись на другий термін, отримав 92% голосів.

Виконавчу владу в Ісландії здійснює уряд на чолі з прем'єр-міністром, а президент має дуже обмежені повноваження. Формально главу уряду призначає саме президент, однак як правило прем'єром стає лідер партії, що перемогла на парламентських виборах.

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