В Ісландії відбуваються президентські вибори

В Ісландії сьогодні 1 червня відбуваються президентські вибори. Згідно з опитуваннями, лідирує колишня прем'єр-міністерка Катрін Якобсдоуттір.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У перегонах беруть участь 12 кандидатів, однак, як пише видання, основна боротьба розгрортатиметься між трьому кандидатками.

Згідно з опитуваннями, з 26% лідирує колишня прем'єр-міністерка країни Катрін Якобсдоуттір. Друге місце з 24% наразі посідає Галла Томасдоттір, бізнес-леді, яка вже балотувалася на президенських виборах у 2016 році. У трійці лідерів з 19% також Халла Хрунд Логадоттір — експертка з екології та професорка Гарвардського інституту.

Чинний президент Гвюдні Йоуганнессон не балотується: він вже обіймав посаду два терміни поспіль і у 2020 році, переобираючись на другий термін, отримав 92% голосів.

Виконавчу владу в Ісландії здійснює уряд на чолі з прем'єр-міністром, а президент має дуже обмежені повноваження. Формально главу уряду призначає саме президент, однак як правило прем'єром стає лідер партії, що перемогла на парламентських виборах.