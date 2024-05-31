Україна повернула 75 полонених. Яким був обмін. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

31 травня Україна повернула з російського полону ще 75 людей. Це військові ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних. Серед звільнених — 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і "Азовсталі", 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

Також серед звільнених є жінки. Одна з них — слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Її утримували в полоні понад два роки. Також два роки була в полоні сержантка Національної Гвардії України Наталія Мануїлова.