Дрони СБУ в Криму уразили РЛС "Небо СВУ" за 100 млн доларів — джерела

У ніч з 29 на 30 травня дрони СБУ у Криму вразили комплекс дального радіолокаційного виявлення “Небо СВУ” росіян вартістю близько 100 мільйонів доларів.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

За даними джерел, комплекс “Небо СВУ” уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

Ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів російського війська на території Криму.

За даними джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

“Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО “сліпою” на значній ділянці фронту”, — зазначило джерело.