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У Краснодарському краї РФ внаслідок атаки БПЛА спалахнула нафтобаза
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У Краснодарському краї РФ внаслідок атаки БПЛА спалахнула нафтобаза

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Нафтобаза у російському місті Орел після атаки дрона
Ілюстративне фото. Фото: Telegram-канал Baza

У кількох муніципалітетах Краснодарського краю Росії вночі відбулася атака дронів.

Про це повідомив російський губернатор Веніамін Кондратьєв.

За його словами, в Новоросійську ведеться пошук апаратів, що впали, постраждалих і руйнувань немає.

У Темрюкському районі постраждала інфраструктура нафтобази, там почалася пожежа. Кілька людей поранено, решту евакуювали.

"Пошкоджено та горять три цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху. На моє доручення на місце події виїхав голова району Федір Бабенков. Пожежі присвоєно високу категорію складності. На жаль, є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу", — розповів пан Кондратьєв у Telegram.

Точної кількості постраждалих він не назвав.

У ніч проти 19 травня Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію в Ленінградській області РФ — атаки зазнала Виборзька нафтобаза.

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