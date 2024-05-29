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Чотирьох студентів позбавили дипломів через пропалестинські погляди та участь у протестах
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Чотирьох студентів позбавили дипломів через пропалестинські погляди та участь у протестах

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Пропалестинські протестувальники в Чикаго
Пропалестинські протестувальники та поліція протистоять один одному в Чиказькому університеті, 1 червня, 2024 року. AP/Charles Rex Arbogast

Чотирьох випускників Чиказького університету позбавили дипломів через участь у демонстраціях проти триваючих військових ударів Ізраїлю в Секторі Газа.

Про це пише британська газета The Guardian.

Десятки студентів Чиказького університету вийшли на демонстрації через те, що чотирьох випускників ВУЗу позбавили дипломів через їх участь у пропалестинських мітингах.

Не обійшлося без палестинських. Деякі студенти надягали поверх одягу традиційні куфії, чорно-білі картаті шарфи, які символізують палестинську солідарність.

Відомо, що четверо студентів електронною поштою отримали повідомлення, що їх дипломи "будуть затримані в очікуванні дисциплінарного процесу, пов’язаного зі скаргами" щодо їх участі у протестах.

"Мій диплом не має значення, коли в Палестині та Газі є люди , які ніколи більше не вийдуть на сцену, які ніколи не отримають диплом. Як щодо них? Хто за них буде воювати?" — сказав один зі студентів.

Представники університету прокоментували протести студентів тим, що навчальний заклад "прагне захищати права студентів висловлювати широкий спектр поглядів".

Тисячі студентів і викладачів підписали петицію із закликом до університету надати дипломи, а більше десятка членів міської ради Чикаго написали листа з проханням про те саме.

The Guardian пише, що студенти вимагають від своїх університетів припинити співпрацю з Ізраїлем або компаніями, які, за їхніми словами, підтримують його війну в Газі. Організатори прагнуть посилити заклики припинити війну Ізраїлю з ХАМАС, яку вони описують як геноцид проти палестинців.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

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