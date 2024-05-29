Чотирьох випускників Чиказького університету позбавили дипломів через участь у демонстраціях проти триваючих військових ударів Ізраїлю в Секторі Газа.

Про це пише британська газета The Guardian.

Десятки студентів Чиказького університету вийшли на демонстрації через те, що чотирьох випускників ВУЗу позбавили дипломів через їх участь у пропалестинських мітингах.

Не обійшлося без палестинських. Деякі студенти надягали поверх одягу традиційні куфії, чорно-білі картаті шарфи, які символізують палестинську солідарність.

Відомо, що четверо студентів електронною поштою отримали повідомлення, що їх дипломи "будуть затримані в очікуванні дисциплінарного процесу, пов’язаного зі скаргами" щодо їх участі у протестах.

"Мій диплом не має значення, коли в Палестині та Газі є люди , які ніколи більше не вийдуть на сцену, які ніколи не отримають диплом. Як щодо них? Хто за них буде воювати?" — сказав один зі студентів.

Представники університету прокоментували протести студентів тим, що навчальний заклад "прагне захищати права студентів висловлювати широкий спектр поглядів".

Тисячі студентів і викладачів підписали петицію із закликом до університету надати дипломи, а більше десятка членів міської ради Чикаго написали листа з проханням про те саме.

The Guardian пише, що студенти вимагають від своїх університетів припинити співпрацю з Ізраїлем або компаніями, які, за їхніми словами, підтримують його війну в Газі. Організатори прагнуть посилити заклики припинити війну Ізраїлю з ХАМАС, яку вони описують як геноцид проти палестинців.