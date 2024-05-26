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Вперше за 24 роки: президент Франції з державним візитом вирушає до Німеччини
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Вперше за 24 роки: президент Франції з державним візитом вирушає до Німеччини

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Вперше за 24 роки: президент Франції Макрон з державним візитом вирушає до Німеччини
Еммануель Макрон та Олаф Шольц на конференції на підтримку України в Парижі, 26 лютого 2024 року. Getty Images/Antoine Gyori/Corbis

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 26 травня, вирушає до Німеччини з триденним державним візитом. Йдеться про перший державний візит президента Франції до Німеччини за останні 24 роки.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що також відбудеться двостороннє засідання кабінету міністрів, оскільки дві найбільші держави Європейського Союзу прагнуть продемонструвати єдність напередодні парламентських виборів до Європарламенту, що відбудуться наступного місяця.

“Поїздка Макрона до столиці Берліна, Дрездена на сході і Мюнстера на заході є першим державним візитом президента Франції до Німеччини за останні 24 роки. Візит буде розглядатися як перевірка стану німецько-французьких відносин, які визначають політику ЄС, у час серйозних викликів для Європи: від війни в Україні до можливого обрання Дональда Трампа президентом США в листопаді”, — відзначає агенція.

Як пише Reuters, Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц мають дуже різні стилі лідерства і публічно конфліктують з різних питань — від оборони до ядерної енергетики — відтоді, як останній прийшов до влади наприкінці 2021 року. Однак останнім часом вони досягли компромісів на різних фронтах — від фіскальної реформи до змін у субсидіях на ринку електроенергії, що дозволило ЄС укладати угоди і виступати більш об'єднаним фронтом.

Зазначається, що Макрон у супроводі дружини Бріджит розпочне свій візит у неділю з зустрічі в Берліні з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Після цього він пройде через Бранденбурзькі ворота разом з мером міста Каєм Вегнером.

У понеділок він вирушить до Дрездена, де виступить з промовою, а у вівторок відправиться до Мюнстера.

Найбільш значущою частиною його візиту агенція називає засідання уряду у вівторок в Мезеберзі, неподалік від Берліна, де уряди двох країн спробуються знайти спільну мову з двох головних питань, а саме — оборони і конкурентоспроможності.

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