Міненерго: енергетики заживили усіх споживачів, що знеструмлювалися через негоду

На Хмельниччині після ракетного обстрілу було знеструмлено 13 населених пунктів, загалом – понад 11 тисяч абонентів. На Харківщині через бойові дії залишаються знеструмленими 38,5 тисячі абонентів. На Донеччині залишаються без напруги 48,2 тисячі абонентів. Енергетики заживили усіх споживачів, що знеструмлювалися через негоду.

Про це повідомили в Міненерго зранку у неділю, 26 травня.

Хмельницька область

Після ракетного обстрілу було знеструмлено 13 населених пунктів, загалом – понад 11 тисяч абонентів. Усіх заживили. Також енергетики заживили 23 населені пункти, які знеструмлювалися через негоду.

Кіровоградська область

Енергетики заживили 5 населених пунктів, які знеструмлювалися через негоду.

Харківська область

Через обстріли було відключено 1,1 тисячі абонентів. Водночас заживили 1,3 тисячі точок обліку. Залишаються знеструмленими 38,5 тисячі абонентів – усі через бойові дії. Газовики відновили газопостачання 112 споживачам.

Дніпропетровська область

Через бойові дії знеструмлювався 31 абонент, тривають відновлювальні роботи. На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів, повідомляє Міненерго у Фейсбуці,

Донецька область

Через російські обстріли минулої доби було знеструмлено 8,8 тисячі абонентів. Енергетики заживили понад 9 тисяч абонентів; залишаються без напруги 48,2 тисячі абонентів.

Житомирська область

У м. Житомир на території домогосподарства виявлено витік газу з підземного газопроводу. Припинено газопостачання 30 абонентів (приватні будинки).

Запорізька область

З технологічних причин вимикалися 308 точок обліку у 3 населених пунктах, а через бойові дії — 64 абоненти. Енергетики заживили 533 абоненти, що знеструмлювалися з технологічних причин.

Київська область

У Білоцерківському районі через технологічні причини відключено від газопостачання 118 споживачів у приватному секторі.

Миколаївська область

У м. Миколаїв споживач під час самовільної заміни водонагрівача залив водою внутрішньобудинковий газопровід. Для локалізації аварії газовики були вимушені припинити газопостачання 27 споживачам.

Сумська область

Енергетики відновили електропостачання 356 абонентів, які вимикалися через бойові дії. З технологічних причин відключено 681 точку обліку. Залишаються знеструмленими понад 7 тисяч точок обліку у 82 населених пунктах.

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій залишається знеструмленим 1501 абонент у 27 населених пунктах.

Загалом, за даними Міненерго, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Також у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

З 20:00 до 24:00 застосовувалися обмеження споживачів.

На поточну добу обмежень не планується, але на ситуацію можуть впливати погодні умови, а також рівень споживання електроенергії. Тому звертаємося до споживачів з проханням про важливість розумного та відповідального споживання.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 12 000 МВт*год. Експорту не передбачається.