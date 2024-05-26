У Литві розпочався другий тур президентських виборів

У Литві у неділю, 26 травня, проходить другий тур президентських виборів. Участь у ньому беруть чинний президент країни Гітанас Науседа та прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте.

Про це повідомляє Lrt.

О сьомій годині ранку відчинили двері 1895 виборчих дільниць. У списку виборців 2 мільйони 385 тисяч 234 громадянина.

Проголосувати за того чи іншого кандидата можна буде до 20:00. Виборцям нагадують, що вони можуть проголосувати на будь-якій виборчій дільниці, незалежно від того, де вони задекларували своє місце проживання.

За даними Центральної виборчої комісії, у другому турі президентських виборів у неділю до 9 ранку проголосували вже 13,95% виборців від загальної кількості всіх виборців, які мають право голосу.

Відповідно до Виборчого кодексу країни, обраним вважається кандидат, який набрав більшу кількість голосів виборців під час повторного голосування, незалежно від кількості виборців, які взяли участь у виборах. Якщо обидва кандидати набрали однакову кількість голосів, президентом стає той, хто отримав більшу підтримку в першому турі голосування.

Після відновлення незалежності це вже восьмі президентські вибори.

У Литві 12 травня відбувся перший тур президентських виборів 2024 року. За результатами підрахунку голосів до другого пройшли чинний президент Гітанас Науседа, який балотується на другий термін, та прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте. За результатами підрахунку голосів на всіх 1895 дільницях, Науседа та Шимоніте вийшли у другий тур виборів, набравши відповідно 44,54% і 19,94% голосів виборців.