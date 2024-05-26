Речник збройного угрупування ХАМАС Абу Обейда заявив про взяття у полон та вбивство ізраїльських солдатів під час операції в Газі. Ізраїль заперечує інформацію.
Про це пише катарська міжнародна телекомпанія Al jazeera.
За твердженнями Обейда, під час проведення ХАМАСом однієї з операцій у Секторі Газа прихильники руху зіткнулися з ізраїльськими військовими, вступили з ними в бій, а після чого кожен із групи ізраїльських військових убитий, поранений чи захоплений у полон. Точну кількість їх точну кількість.
Речник ХАМАСу розповідає про засідку в одному із тунелів на півночі Гази. Бойовики "відступили, підірвавши тунель, де пройшов бій, і переконавшись, що кожного із загону вбито, поранено чи взято в полон".
Ізраїльські військові спростували заяву ХАМАС про те, що бойовики захопили невстановлену кількість ізраїльських солдатів у Джабалії, на півночі Гази.
"Жодного інциденту викрадення солдата не було", — йдеться в повідомленні армії.
Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль
Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.
9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.
13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.
1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.
Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.
В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.