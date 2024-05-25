У Румунії заарештували чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії протягом останніх двох років.

Про це пише Europa Liberă România з посиланням на румунську прокуратуру.

За інформацією, Доріна Александру Піскана, який нібито надіслав інформацію російському дипломату, заарештували на 30 днів за звинуваченням у державній зраді.

З 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну – ця особа контролювала кілька румунських військових об’єктів, а також НАТО поблизу муніципалітету Тулча, розташованого на кордоні з Україною.

"Він збирав інформацію військового характеру та шляхом фотозйомки щодо військової бойової техніки та переміщення особового складу в прикордонній зоні з Україною, яку передавав дипломатам посольства Російської Федерації в Бухаресті", — йдеться у повідомленні.

Зібрана ним інформація була направлена в посольство Росії в Бухаресті, повідомляє Служба розвідки Румунії (SRI).

Прокурори обшукали будинок затриманого, де вони зібрали кілька речових доказів, включаючи зображення, зроблені підозрюваним на військових базах.

Після арешту чоловіка Міністерство закордонних справ (МЗС) оголосило персоною нон грата російського дипломата, з яким спілкувався обвинувачений у державній зраді.

Румунська влада не оприлюднила ім'я дипломата, проти якого було вжито заходи, зазначивши лише, що він мав "діяльність, яка суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року".