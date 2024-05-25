Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Румунії затримали чоловіка, який надсилав фото військових баз російському дипломату
РумуніяРОСІЯМЗСДИПЛОМАТІЯПодіїСвітВійнаПолітика

У Румунії затримали чоловіка, який надсилав фото військових баз російському дипломату

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прапор Румунії
Прапор Румунії. Ілюстративне фото. Getty Images

У Румунії заарештували чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії протягом останніх двох років.

Про це пише Europa Liberă România з посиланням на румунську прокуратуру.

За інформацією, Доріна Александру Піскана, який нібито надіслав інформацію російському дипломату, заарештували на 30 днів за звинуваченням у державній зраді.

З 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну – ця особа контролювала кілька румунських військових об’єктів, а також НАТО поблизу муніципалітету Тулча, розташованого на кордоні з Україною.

"Він збирав інформацію військового характеру та шляхом фотозйомки щодо військової бойової техніки та переміщення особового складу в прикордонній зоні з Україною, яку передавав дипломатам посольства Російської Федерації в Бухаресті", — йдеться у повідомленні.

Зібрана ним інформація була направлена в посольство Росії в Бухаресті, повідомляє Служба розвідки Румунії (SRI).

Прокурори обшукали будинок затриманого, де вони зібрали кілька речових доказів, включаючи зображення, зроблені підозрюваним на військових базах.

Після арешту чоловіка Міністерство закордонних справ (МЗС) оголосило персоною нон грата російського дипломата, з яким спілкувався обвинувачений у державній зраді.

Румунська влада не оприлюднила ім'я дипломата, проти якого було вжито заходи, зазначивши лише, що він мав "діяльність, яка суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року".

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Український військовий
Новий пакет допомоги від США, Сили оборони взяли під контроль прикордоння Харківщини. 822 день війни. Онлайн
США надали Україні ще допомогу 275 млн доларів
США оголосили про чергову допомогу Україні на $275 млн Важливо
Долар по 40,1 грн
Долар вперше коштує вище 40 грн — НБУ
Діти, окупація
В Україну повернулось ще 10 дітей з російської окупації — Save Ukraine

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
Літак армії Росії Су-25
Сили оборони знищили Су-25, Польща думає збивати російські ракети над Україною — головні новини ранку 23 травня
ППО Patriot
Президент Румунії окреслив умови відправлення в Україну системи Patriot
єЧерга, кордон
На кордоні з Румунією запускають "еЧергу" для автобусів. На яких пунктах пропуску буде доступна послуга
ППО Patriot
Нічна атака, вихід у фінал Євробачення та система Patriot від Румунії — головні новини ранку 8 травня
На початок