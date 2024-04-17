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Російські шпигуни проникли в Румунію під прикриттям українських біженців
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Російські шпигуни проникли в Румунію під прикриттям українських біженців

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Українські біженці
Біженці з України на кордоні зі Словаччиною в Закарпатській області, 26 лютого 2022 року. Фото: УНІАН

Румунія викрила мережу російських шпигунів, які маскувалися під українських біженців. Вони збирали дані про військові навчання на території країни та намагалися дізнатися про обсяги допомоги Україні, стан безпеки та потенціал румунської оборони.

По це пише Digi24 з посиланням на звіт Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT).

За даними видання, шпигуни з РФ робили спроби отримати важливу інформацію про допомогу, яку Румунія надавала Україні. Крім того, вони шукали відомості про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська.

Російська шпигунська мережа, що діяла в Румунії під прикриттям біженців з України, поширювала дезінформацію про румунську армію, зокрема — про зростання кількості військових інцидентів, кібератаки з боку Росії та саботаж постачання допомоги Україні.

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