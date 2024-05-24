Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальний акт відносно колишнього першого заступника голови Служби безпеки України – керівника Антитерористичного центру за обвинуваченням у дезертирстві, непокорі в бойовій обстановці, а також у втраті секретного документа.

Про це йдеться у повідомленні ДБР та Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, колишній генерал-майор зрадив військову присягу та 23 лютого 2014 року дезертував з місця проходження військової служби – Центрального апарату СБУ та вилетів до Криму. Він намагався уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів відносно учасників масових акцій протесту в м. Києві та державної зради під час Революції Гідності.

"Із собою генерал "захопив" робочий зошит з грифом обмеження доступу "Цілком таємно" із конспектом наказів голови СБУ та рішеннями Колегії СБУ. Йому загрожувала кримінальна відповідальність за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи державну зраду, організацію умисних вбивств учасників протесаних акцій та незаконного перешкоджання їх проведенню", — йдеться у повідомленні.

Перед виїздом генерал звернувся до центрального госпіталю СБУ, "намагаючись створити видимість своєї хвороби та необхідності виїзду на лікування".

"Однак, під час слідства судово-медична експертиза встановила відсутність підстав для стаціонарного лікування військовослужбовця та можливість отримання ним амбулаторної медичної допомоги у будь-якому лікувальному закладі столиці", — зазначили в ДБР.

За інформацією слідства, прибувши до Криму, замість лікування колишній посадовець СБУ подорожував півостровом. 25 лютого 2014 року його розшукав тодішній голова СБУ та віддав наказ повернутись до Центрального апарату СБУ для продовження служби. Генерал наказ не виконав і після завершення так званого "лікування" до місця служби не повернувся.

"Також він не почав виконувати свої обов’язки як керівник Антитерористичного центру при СБУ — координувати протидію терористичним та сепаратистським проявам на півострові. Дезертирство і непокора військовослужбовця були вчинені ним в бойових обставинах саме під час введення російських окупаційних військ та бойової техніки на територію АР Крим", — йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що на тимчасово окупованій території АР Крим колишній генерал-майор оформив російське громадянство, у зв’язку з чим досудове розслідування відносно нього здійснювалось з дозволу слідчого судді за спеціальною (заочною) процедурою.

"Слідчий суддя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що дозволить затримати обвинуваченого одразу після деокупації території АР Крим та міста Севастополя", — зазначили у відомстві.

Максимальне покарання – 12 років позбавлення волі.

У жовтні 2023 року працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. До суду був направлений обвинувальний акт щодо колишніх високопосадовців країни, у тому числі й щодо першого заступника голови СБУ – керівника Антитерористичного центру, який був одним з керівників спроби силового розгону Майдану в лютому 2014 року.