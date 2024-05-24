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У США прогнозують велику кількість ураганів цього року
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У США прогнозують велику кількість ураганів цього року

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Ураган "Ян", Флорида, США
Ураган "Ян" обрушився на Флориду 28 вересня 2022 року. Ураган "Ян" обрушився на Флориду 28 вересня 2022 року. Фото: Getty Images

Метеорологічна служба США попереджає, що в сезоні атлантичних ураганів, який розпочнеться 1 червня, можуть утворитися до семи великих ураганів.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з прогнозом синоптиків, цього року очікується від 8 до 13 ураганів, у тому числі потужних буде 4-7.

Прогнози фахівців ґрунтуються на очікуваних температурних графіках, що можуть призвести до збільшення кількості штормів та ураганів у серпні та вересні.

Очікується, що тепла температура моря та вітер в розпал сезону ураганів у серпні та вересні призведуть до збільшення кількості та сильніших штормів цього року, кажуть синоптики.

"Нинішній прогноз має вищі діапазони, ніж у 2005 році (тоді вирували руйнівні урагани Катріна та Рита, — ред.). Це найвищі діапазони, які ми коли-небудь прогнозували", — заявив провідний американський метеоролог Метью Розенкранс.

У 2023 році було три великі урагани, які утворилися з семи ураганів і 20 штормів з іменами.

У квітні у США пронеслися потужні торнадо. Вони вбили чотирьох людей в Оклахомі, включно з немовлям. Щонайменше 100 людей по всьому штату були поранені. Понад 20 тисяч людей залишилися без світла.

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