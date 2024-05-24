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Президент Чехії потрапив у мотоаварію, його госпіталізували
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Президент Чехії потрапив у мотоаварію, його госпіталізували

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Чеський президент Петр Павел
Президент Чехії Петр Павел. Президент Чехії Петр Павел. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Президент Чехії Петр Павел потрапив у аварію під час їзди на мотоциклі. Його доставили в лікарню, де він проведе кілька днів.

Про це повідомив на платформі Х офіс президента Чехії.

У дописі не уточнюється, коли саме стався інцидент.

"Президент отримав травми під час їзди на мотоциклі. Травми несерйозні, але потребують короткого спостереження в Центральному військовому госпіталі в Празі", — йдеться у повідомленні.

В офісі пообіцяли надати більше інформації, коли вона стане доступною.

Як пишуть чеські медіа, 62-річний Петр Павел відомий своєю пристрастю до їзди на мотоциклах. Він не відмовився від свого хобі навіть після перемоги на торішніх виборах. Торік його навіть спіймали на їзді без шолома, за що він вибачився.

Петр Павел — колишній генерал чеської армії та колишній голова Військового комітету НАТО. Він відомий своєю хорошою фізичною підготовкою — стрибає з парашутом, бере участь у пробіжках, а також часто ходить у гори.

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