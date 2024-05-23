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Армія РФ продовжує активні наступальні дії на більшості напрямків — Генштаб
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Армія РФ продовжує активні наступальні дії на більшості напрямків — Генштаб

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ЗСУ, Запоріжжя
Український військовий на позиціях на Запоріжжі, 16 травня 2024 року. AP Photo/Andriy Andriyenko

Станом на 17:00 23 травня російська армія продовжує активні наступальні дії на більшості напрямків на передовій: найбільш напруженими є Куп’янський та Покровський напрямки.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Поточної доби окупанти здійснили вже 53 спроби просунутись уперед. Найбільше – в смугах оборони військових частин на Куп’янському та Покровському напрямках. Сили оборони України стримують натиск та дають рішучу відсіч штурмовим групам противника", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку росіяни вже 13 разів атакували українські оборонні рубежі. Вісім з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Твердохлібове, Дружелюбівка, Невське та Іванівка. Окрім того, армія РФ завдала трьох авіаударів, била некерованими авіаційними ракетами біля Андріївки, Сергіївки і Макіївки. Українські воїни не дають російським військовим нарощувати зусилля, тримають під вогневим контролем та виснажують наступальний потенціал РФ. Російські втрати уточнюються.

На Краматорському напрямку загальна кількість бойових зіткнень на цей час складає шість. Українські воїни продовжують відбивати три російські штурми у районах населених пунктів Андріївка та Новий. Ситуація контрольована. Росіяни завдали ще два авіаудари – били з озброєння штурмовиків Су-25 по території біля Дружби та Північного.

На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень, зокрема на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл. Загалом російська армія здійснила уже 16 спроб покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко перешкоджають росіянам. Свої дії російські військові підтримали шістьма авіаударами – сьогодні авіабомби падали біля Євгенівки, Калинового, Новоселівки Першої і Нетайлового, а НАРи росіяни застосували неподалік Уманського.

Решта напрямків на даний час не мають суттєвих змін в обстановці.

Раніше сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що РФ зазнала значних втрат у Вовчанську і Липцях. На Куп'янському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону біля Кислівки і дістатися річки Оскіл.

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