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Ситуація на Харківщині та забезпечення армії: Зеленський провів Ставку
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Ситуація на Харківщині та забезпечення армії: Зеленський провів Ставку

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 8 травня. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 23 травня провів засідання Ставки головнокомандувача, під час якого зокрема заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати", — написав Зеленський у Telegram.

Також президент заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним. Говорили зокрема про графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від партнерів.

Крім того, під час засідання Ставки про актуальну ситуацію доповіли голова ДПСУ Сергій Дейнеко, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", — додав український президент за результатами розмови.

Раніше сьогодні Сирський повідомив, що РФ зазнала значних втрат у Вовчанську і Липцях. На Куп'янському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону біля Кислівки і дістатися річки Оскіл.

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