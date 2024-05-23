Удар РФ по Харкову: Кулеба закликав союзників надати Україні 7 систем Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на обстріл Харкова та області російськими військами 23 травня і закликав союзників надати Україні сім систем ППО Patriot.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Росія завдала численних ракетних ударів по Харкову та Люботину, що призвело до жертв та руйнувань. Ця жахлива атака має нагадати всім у світі, що Україні все ще терміново потрібні сім систем Patriot", — написав міністр.

Кулеба подякував Німеччині за оголошення про передачу Україні однієї додаткової системи.

"Але отримати ще шість якомога швидше залишається критичним не лише для виживання України, але й для миру в Європі. Я ще раз закликаю країни, які мають Patriot, пришвидшити прийняття рішень і надати ці системи Україні. На жаль, одні слова солідарності не перехоплюють російські ракети", — наголосив він.

23 травня росіяни завдали близько 15 ударів ракетами С-300 по Харкову та району, дев'ять — влучили у Харкові. Щонайменше семеро людей загинули та 17 дістали поранень. РФ влучила в комунальне підприємство, друкарню та транспортну інфраструктуру.