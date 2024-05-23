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24 травня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби — Укренерго
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24 травня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби — Укренерго

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24 травня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби — Укренерго
Чоловік сидить у кафе під час відключення світла в Києві, Україна, п’ятниця, 4 листопада 2022 р. AP/Андрій Кравченко

24 травня графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Про це ввечері 23 травня повідомляє “Укренерго”.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

“Причина – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії”, — пояснили енергетики.

Зазначається, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр “Укренерго” щовечора доводить до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у конкретному регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В “Укренерго” нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів війська РФ по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

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