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UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
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UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський

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UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на саміті UNITED24. ОПУ

Платформа UNITED24 за два роки зібрала 650 млн доларів допомоги Україні та об’єднала 110 країн і мільйони людей та компаній. Зараз вона починає збір на бойові роботизовані платформи.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час саміту UNITED24, який відбувся 23 травня у Києві, передають кореспондентка Суспільного та пресслужба глави держави.

На саміті UNITED24 у Києві були присутні астронавт NASA Скотт Келлі, футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, актор Міша Коллінз, оператор-постановник Imagine Dragons Тай Арнольд, а також кінорежисер і сценарист з українським корінням Даріус Мардер, режисер і кінопродюсер Даг Лайман, історик Сергій Плохій.

За словами Зеленського, добровільні внески людей були різними: від кількох доларів до мільйонів. Це дало змогу реалізувати понад сто проєктів. Зокрема, створити перший у світі флот морських дронів, закупити реанімобілі та обладнання для лікарень, відновити житлові будинки, побудувати мости та облаштувати укриття для дітей.

"Сьогодні радий оголосити новини про розвиток UNITED24. Перша – приєднуються нові амбасадори. І друга наша новина – стартує глобальний збір на бойові роботизовані платформи. Наша українська "Армія дронів" і технологія морських дронів уже довели свою ефективність у захисті України від російського терору", — сказав Зеленський.

"Я думаю, що сотні платформ вже до кінця цього року будуть на полі бою і будуть активно застосовуватися. Насправді ми вже десятки платформ закупили ще до самміту, але самміт – це, скажімо так, масштабування продуктової лінійки", — сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Новими амбасадорами UNITED24 стали американські акторки Гіларі Свенк та Алісса Мілано. Загалом їх уже 26.

UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24, які приїхали до Києва. ОПУ

Під час зустрічі з амбасадорами UNITED24, які приїхали до Києва для участі в саміті з нагоди другої річниці її заснування, Зеленський обговорив посилення міжнародної підтримки України, передає пресслужба перзидента.

Зеленський заявив, що сподівається, що й надалі Україна може розраховувати на їхню підтримку.

"Важливі збори, результати, але найважливіше – це підтримка людей, їхнього морального духу та стійкості", — сказав Зеленський.

UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24, які приїхали до Києва. ОПУ

Про платформу United24

17 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про підтримку ініціативи заснування національного бренду United24. Мета — об'єднання зусиль міжнародних партнерів щодо підтримки України в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.

Амбасадорами United24 стали футболіст Андрій Шевченко, актор Лієв Шрайбер, директор Balenciaga Демна Гвасалія, члени американського рок-гурту Imagine Dragons, боксер Олександр Усик, американський астронавт Скотт Келлі, українська тенісистка Еліна Світоліна, історик Тімоті Снайдер та інші.

Українці та іноземці уже пожертвували понад 510 мільйонів гривень на безпілотники для Збройних сил України через платформу United24. На ці гроші Україна придбала перший рятувальний гелікоптер за кошти.

У серпні 2022 року до платформи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн.

У листопаді 2023 року Зеленський підбив підсумки: за півтора року роботи платформа United24 зібрала на підтримку України понад 490 мільйонів доларів. А в пресрелізі, наданому Суспільне Культура, за оновленими даними, проєкт зібрав уже понад $502 млн.

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