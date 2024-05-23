Дрони ГУР атакували потужності російського ВПК у Татарстані — джерела

За даними джерел Суспільного, дрони Головного управління розвідки Міноборони України 23 травня атакували потужності російського ВПК у Татарстані.

Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у спецслужбах.

Джерела зазначили, що ударні дрони ГУР досягли Казані та Нижньокамська, де розташовані підприємств, продукція яких використовується РФ у воєнних цілях.

Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи у Нижньокамську. Повідомлялось про евакуацію співробітників Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини".

Також повідомлялося, що робота аеропортів Казані та Нижньокамська була тимчасово обмежена.

Згодом у Міноборони РФ заявили про знищення українського безпілотника над Татарстаном.