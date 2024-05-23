Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Дрони ГУР атакували потужності російського ВПК у Татарстані — джерела
РОСІЯДронГУРВторгнення Росії в УкраїнуЗброяПодіїСвітВійнаЗброя і технології

Дрони ГУР атакували потужності російського ВПК у Татарстані — джерела

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дрони ГУР атакували потужності російського ВПК у Татарстані
Дрони ГУР атакували потужності російського ВПК у Татарстані . Скрін відео з ТГ-каналу ASTRA

За даними джерел Суспільного, дрони Головного управління розвідки Міноборони України 23 травня атакували потужності російського ВПК у Татарстані.

Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у спецслужбах.

Джерела зазначили, що ударні дрони ГУР досягли Казані та Нижньокамська, де розташовані підприємств, продукція яких використовується РФ у воєнних цілях.

Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи у Нижньокамську. Повідомлялось про евакуацію співробітників Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини".

Також повідомлялося, що робота аеропортів Казані та Нижньокамська була тимчасово обмежена.

Згодом у Міноборони РФ заявили про знищення українського безпілотника над Татарстаном.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Україна повернула додому 13 дітей
Україна повернула додому ще 13 дітей
24 травня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби — Укренерго
24 травня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби — Укренерго
UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
Українські енергетики відновили підключення до однієї з ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС — Енергоатом
Українські енергетики відновили підключення до однієї з ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС — Енергоатом

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Прикордонники РФ зняли з річки Нарви буї. Естонія вимагає повернути їх на місце
Прикордонники РФ зняли з річки Нарви буї. Естонія вимагає повернути їх на місце
Прапор Євросоюзу
ЄС закликає РФ надати списки полонених і звільнити цивільних українців
Путін дозволив використовувати американське майно для "компенсації збитків" Росії
Путін дозволив використовувати американське майно для "компенсації збитків" Росії
Дженет Єллен
Позика $50 млрд для України з доходів від активів РФ: Єллен закликала G7 діяти
На початок