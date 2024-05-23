Рада провалила закон, який дозволив би президенту керувати призначенням суддів

Верховна рада не підтримала законопроєкт №9439. Документом передбачено, що під час дії воєнного стану та рік після нього, президент зможе повертати подання Вищої ради правосуддя (ВРП) щодо призначення судді, якщо щодо цієї особи є "компромат" від СБУ чи НАБУ.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За" лише — 216 депутатів. "За" повернення теж 216. Законопроєкт вважається відхиленим", — йдеться у дописі Железняка.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт пропонує на час дії воєнного стану та протягом року після його скасування дозволити президентові повернути подання про призначення судді на посаду до Вищої ради правосуддя (ВРП) для повторного розгляду у разі отримання від СБУ, НАБУ інформації, яка свідчить про вчинення такою особою дій, які можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам.

До поверненого подання обов’язково додається інформація, отримана від СБУ та НАБУ, яка стала підставою для такого повернення.

У разі повернення президентом України подання про призначення особи на посаду судді, Вища рада правосуддя повторно розглядає питання внесення президентові України подання про призначення кандидата на посаду судді.

У липні 2023 року народні депутати від партії "Слуги народу" зареєстрували у парламенті законопроєкт №9439.

Тоді у Центрі протидії корупції (ЦПК) заявили що закон повністю суперечить Конституції України та світовим принципам демократії.

"Пропонується надати президенту повноваження у ручному режимі керувати призначенням суддів. Норма діятиме на час воєнного стану та рік після цього. На практиці це надасть ОПУ можливість фактично торгуватися за призначення суддів та будувати судову систему "під себе". Такий інструмент дозволить і не допускати призначення суддів, які не захочуть "співпрацювати" з ОП, і навпаки – призначати повністю ручних суддів. Адже Офіс президента має прямий контроль над СБУ", — заявили у ЦПК.

У центрі зазначили, що загалом якісне проведення процедур відбору суддів само по собі має відкидати можливість призначення сумнівних осіб на посаду судді. А відведення президенту виключно церемоніальної функції при призначенні судді має і мало на меті усунення політичного впливу на процес формування суддівського корпусу.

"Наразі у судах вакантні майже 3000 посад. Це практично половина суддів, контроль над якими можуть отримати в Офісі президента, якщо Рада проголосує законопроєкт №9439. Тому подібна ініціатива має всі ознаки спроби узурпації влади", – прокоментувала заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.

1 травня 2024-го комітет з питань правової політики Верховної ради рекомендував цю законодавчу ініціативу до голосування у першому читанні.