Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Рада провалила закон, який дозволив би президенту керувати призначенням суддів
ВЕРХОВНА РАДАЗАКОНСудова реформаЗеленськийПолітика

Рада провалила закон, який дозволив би президенту керувати призначенням суддів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Верховна рада
Верховна рада. УНІАН

Верховна рада не підтримала законопроєкт №9439. Документом передбачено, що під час дії воєнного стану та рік після нього, президент зможе повертати подання Вищої ради правосуддя (ВРП) щодо призначення судді, якщо щодо цієї особи є "компромат" від СБУ чи НАБУ.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За" лише — 216 депутатів. "За" повернення теж 216. Законопроєкт вважається відхиленим", — йдеться у дописі Железняка.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт пропонує на час дії воєнного стану та протягом року після його скасування дозволити президентові повернути подання про призначення судді на посаду до Вищої ради правосуддя (ВРП) для повторного розгляду у разі отримання від СБУ, НАБУ інформації, яка свідчить про вчинення такою особою дій, які можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам.

До поверненого подання обов’язково додається інформація, отримана від СБУ та НАБУ, яка стала підставою для такого повернення.

У разі повернення президентом України подання про призначення особи на посаду судді, Вища рада правосуддя повторно розглядає питання внесення президентові України подання про призначення кандидата на посаду судді.

У липні 2023 року народні депутати від партії "Слуги народу" зареєстрували у парламенті законопроєкт №9439.

Тоді у Центрі протидії корупції (ЦПК) заявили що закон повністю суперечить Конституції України та світовим принципам демократії.

"Пропонується надати президенту повноваження у ручному режимі керувати призначенням суддів. Норма діятиме на час воєнного стану та рік після цього. На практиці це надасть ОПУ можливість фактично торгуватися за призначення суддів та будувати судову систему "під себе". Такий інструмент дозволить і не допускати призначення суддів, які не захочуть "співпрацювати" з ОП, і навпаки – призначати повністю ручних суддів. Адже Офіс президента має прямий контроль над СБУ", — заявили у ЦПК.

У центрі зазначили, що загалом якісне проведення процедур відбору суддів само по собі має відкидати можливість призначення сумнівних осіб на посаду судді. А відведення президенту виключно церемоніальної функції при призначенні судді має і мало на меті усунення політичного впливу на процес формування суддівського корпусу.

"Наразі у судах вакантні майже 3000 посад. Це практично половина суддів, контроль над якими можуть отримати в Офісі президента, якщо Рада проголосує законопроєкт №9439. Тому подібна ініціатива має всі ознаки спроби узурпації влади", – прокоментувала заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.

1 травня 2024-го комітет з питань правової політики Верховної ради рекомендував цю законодавчу ініціативу до голосування у першому читанні.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Україна повернула додому 13 дітей
Україна повернула додому ще 13 дітей
24 травня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби — Укренерго
24 травня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби — Укренерго
UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи — Зеленський
Українські енергетики відновили підключення до однієї з ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС — Енергоатом
Українські енергетики відновили підключення до однієї з ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС — Енергоатом

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Розгляд законопроєкту про заборону релігійних організацій пов’язаних з РФ — коли
Розгляд законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ, можуть відкласти до липня — джерело
Податки
В Україні військовий збір можуть збільшити до 5% – Forbes
Рада ухвалила закон про вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки
Рада ухвалила закон про початкову загальновійськову підготовку
Молоді люди з телефонами
Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС
На початок