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Рада призначила нового суддю Конституційного суду
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Рада призначила нового суддю Конституційного суду

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Верховна рада України
Верховна рада України. Фото: УНІАН

Верховна Рада України призначила нового суддю Конституційного суду. Ним став Сергій Різник.

Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Рішення про призначення Різника підтримали 276 народних депутатів.

Це перший суддя Конституційного Суду, якого обрали за новими правилами добору за участі Дорадчої групи.

Раніше Железняк повідомляв, що на посаду судді КСУ за квотою парламенту претендували троє кандидатів — Олександр Водянніков, Юрій Барабаш та Сергій Різник.

Що відомо про нового суддю КСУ

Сергій Різник є професором кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З відкритих джерел відомо, що Різник поєднував наукову роботу з адвокатською діяльністю. У 2015 році він отримав вчене звання доцента.

У 2016 році Різника призначили на посаду заступника завідувача кафедри конституційного права Львівського національного університету. З квітня 2017 року по вересень 2018 року був заступником декана юридичного факультету. З вересня 2021 року - професор кафедри конституційного права.

З квітня 2019 року він обіймав посаду заступника голови Науково-консультативної ради Конституційного суду України.

У червні 2021 року Різник був призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці ЛНУ.

29 лютого президент України Володимир Зеленський дав старт процедурі відбору суддів до Конституційного Суду. Відповідний указ президента опубліковано на його офіційному сайті. Указ підписано “з метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає президент України”.

27 липня 2023 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №9322, який уточнює конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КСУ. "За" проголосували 293 нардепи. У серпні президент Володимир Зеленський підписав закон.

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