На аукціоні продали пташине перо за понад $28 тисяч

На аукціоні продали одне перо нині вимерлого новозеландського птаха гуя за рекордні за 28 417 доларів США.

Про це йдеться у повідомленні новозеландського аукціонного дому Webb's Auction House.

Зазначається, що початка ціна на перо становила 3 000 доларів, однак до кінця торгів вона на 450% перевершила попередній рекорд — за перо такого ж птаха.

Керівниця відділу декоративного мистецтва аукціонного дому Webb's Лія Морріс розповіла, що продане перо було "в чудовому стані".

Лише колекціонерам, які мають ліцензію в системі, було дозволено купувати перо, яке не можна вивезти з країни без дозволу Міністерства культури та спадщини Нової Зеландії.

Як повідомляє BBC, птах гуя вважався священним для народу маорі, а його пір'я були знаком статусу, яке часто носили як головні убори вожді та їхні сімʼї, а також дарували або продавали. Гуя був невеликим і співочим птахом у Новій Зеландії, який вирізнявся красивим опіренням з білим кінчиком по краях. Через це цей вид став мішенню для колекціонерів і торговців після того, як він набув популярності серед тих, хто прибув до Нової Зеландії, що призвело до його вимирання.

Останнє підтверджене спостереження птаха було зафіксовано в 1907 році, але непідтверджені спостереження з’явилися ще через 20-30 років після цього.