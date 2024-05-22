Міністри G7 зберуться для пошуку рішення щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні — Reuters

Міністри фінансів та глави центральних банків країн-членів "Групи семи" (G7) зберуться цього тижня в Італії для пошуку спільного рішення щодо залучення російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що зустріч відбудеться у цю п’ятницю та суботу в міста Стреза, в Італії й, зокрема, стосуватиметься обговорення використання російських активів на суму близько 300 млрд доларів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Переговори спрямовані на те, щоб представити пропозиції главам урядів G7 на саміті в регіоні Апулія південної Італії 13-15 червня.

Однак кілька посадовців із країн-членів G7, включаючи США, заявили, що потрібно виробити "багато юридичних і технічних аспектів", і не очікується, що детальна угода буде досягнута.

Один із чиновників на умовах анонімності сказав виданню, що міністри G7 намагаються досягти консенсусу навколо плану, який дасть Україні достатньо грошей наперед для задоволення середньострокових військових і цивільних потреб, також дасть сигнал Росії, що вона "не може пережити" Захід фінансово.