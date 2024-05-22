23 травня — 820 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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Міністри G7 зберуться для пошуку рішення щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні — Reuters
Міністри фінансів та глави центральних банків країн-членів "Групи семи" (G7) зберуться цього тижня в Італії для пошуку спільного рішення щодо залучення російських активів для допомоги Україні.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що зустріч відбудеться у цю п’ятницю та суботу в міста Стреза, в Італії й, зокрема, стосуватиметься обговорення використання російських активів на суму близько 300 млрд доларів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Переговори спрямовані на те, щоб представити пропозиції главам урядів G7 на саміті в регіоні Апулія південної Італії 13-15 червня.
Однак кілька посадовців із країн-членів G7, включаючи США, заявили, що потрібно виробити "багато юридичних і технічних аспектів", і не очікується, що детальна угода буде досягнута.
Один із чиновників на умовах анонімності сказав виданню, що міністри G7 намагаються досягти консенсусу навколо плану, який дасть Україні достатньо грошей наперед для задоволення середньострокових військових і цивільних потреб, також дасть сигнал Росії, що вона "не може пережити" Захід фінансово.
На війні в Україні РФ втратила 1330 військових і 11 танків за добу — Генштаб
Станом на ранок 23 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 497 700 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1330 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 7622 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) од,
- артилерійських систем – 12860 (+40) од,
- РСЗВ — 1077 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 813 (+1) од,
- літаків — 355 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10391 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+1),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2094 (+4)
Дані уточнюються.
Президент Румунії окреслив умови відправлення в Україну системи Patriot
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що постачання в Україну системи Patriot має бути схвалено Вищою радою національної оборони й не має шкодити ППО Румунії.
Про це повідомив 22 травня румунський інформаційний канал Digi24.
Клаус Йоганніс підкреслив, що це питання не буде обговорюватися публічно, його варто вирішувати суто з військовими експертами.
Умєров розповів про вміст військового пакета допомоги від Іспанії
Іспанія у новому пакеті військової допомоги передасть Україні партію танків Leopard та ракети до систем ППО Patriot.
Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров у своєму Facebook.
Як розповів Умєров, він провів телефонну розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес та подякував за новий пакет військової допомоги, до якого увійшли:
- ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot;
- партія танків Leopard;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- антидронові системи та інше озброєння.
Польща розглядає можливість збивати російські ракети над Україною
Речник МЗС Польщі Павло Вронський заявив, що країна розглядає можливість використання своїх систем протиповітряної оборони для захисту українського повітряного простору біля кордонів двох країн. Поки що рішення з цього питання немає.
Про це повідомляє RMF24.
"Це питання розглядається з юридичного та технічного погляду, але жодних рішень у цій справі немає", — сказав Вронський.
Він додав, що з таким проханням до польської влади звернулася українська сторона. За словами спікера польського МЗС, цю можливість мають оцінити експерти з міжнародного права та технічні фахівці, які, зокрема, узгодять умови застосування ППО над Україною.
Білий Дім прокоментував заяву Британії щодо постачання летальної зброї Росії з боку Китаю
США поставили під сумнів заяви міністра оборони Великої Британії про те, що Китай надавав Росії летальну допомогу для війни в Україні.
Про це заявив під час брифінгу радник США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Financial Times.
Салліван підкреслив, що Вашингтон не побачив, що Китай безпосередньо постачав зброю Росії, і додав, що він поговорить з британськими колегами, щоб краще зрозуміти коментарі міністра оборони.
"Ми цього не бачили на сьогоднішній день. Я з нетерпінням чекаю на розмову з Великою Британією, щоб переконатися, що ми маємо спільну картину", — сказав Салліван.
При цьому він наголосив, що США відомо про постачання Китаєм до Росії компонентів, які використовуються у російській оборонній промисловості.
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