Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Історія британського добровольця в ЗСУ Маркуса Сміта. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
ВІДЕОНОВИНИЛЮДИВЕЛИКА БРИТАНІЯВторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАВідеоЛюдиВійна

Історія британського добровольця в ЗСУ Маркуса Сміта. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

32-річний британець Маркус Сміт дістався літаком з Іспанії до Будапешта, а звідти пішки пройшов понад 500 кілометрів, аби потрапити в Україну і вступити до інтернаціонального легіону Збройних сил України.

Чоловік з Манчестера. Він не військовий, проте має навички життя в екстремальних умовах, адже багато років Маркус провів у мандрах.

Зараз Сміт перебуває в Ужгороді. У районному терцентрі комплектування та соціальної підтримки йому допомагають зробити всі необхідні для служби документи. Що спонукало його стати на захист України, чоловік розповів Суспільному Ужгород.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Вибори у Великій Британії
У Великій Британії 4 липня відбудуться дострокові парламентські вибори — прем'єр країни
Вимкнення світла, графіки вимкнення світла
23 травня по всій території України вимикатимуть світло — "Укренерго" Важливо
Україна, ЄС
Україна та ЄС підписали рамкову угоду у межах програми Ukraine Facility. Що передбачає документ
Ексзаступнику керівника ОПУ Смирнову повідомили про підозру — джерела
Ексзаступнику керівника ОПУ Смирнову повідомили про підозру — НАБУ Оновлено

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Наслідки подвійного удару "Іскандерами" по Черкаській Лозовій на Харківщині
Наслідки подвійного удару "Іскандерами" по Черкаській Лозовій на Харківщині. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Наземний дрон
Пошуковий загін "Плацдарм" отримав наземний дрон: як ним евакуюють тіла загиблих. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Віталій Масненко
Культ Сталіна та чому історія повторюється: розмова з черкаським істориком. СУСПІЛЬНЕ | ІНТЕРВ'Ю
Микола Стрепоченко, відео
Воює та сіє — історія фермера з Донбасу, який служить у ЗСУ. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
На початок