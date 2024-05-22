Історія британського добровольця в ЗСУ Маркуса Сміта. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

32-річний британець Маркус Сміт дістався літаком з Іспанії до Будапешта, а звідти пішки пройшов понад 500 кілометрів, аби потрапити в Україну і вступити до інтернаціонального легіону Збройних сил України.

Чоловік з Манчестера. Він не військовий, проте має навички життя в екстремальних умовах, адже багато років Маркус провів у мандрах.

Зараз Сміт перебуває в Ужгороді. У районному терцентрі комплектування та соціальної підтримки йому допомагають зробити всі необхідні для служби документи. Що спонукало його стати на захист України, чоловік розповів Суспільному Ужгород.