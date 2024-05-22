Продюсеру Бардашу заочно повідомлено про підозру — СБУ

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова. Ініційовані правоохоронцями експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"На початку повномасштабного вторгнення він втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів. Серед іншого – фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова", — йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах пропагандистів Кремля на відеохостингу YouTube.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки Бардаш переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. За цими статтями, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Що відомо про Бардаша

Юрій Бардаш — продюсер, хореограф і співак родом з Алчевська на Луганщині. Відомий роботою над проєктами Quest Pistols, "Нервы", "Грибы", Луна, Wellboy, "Корупція" та своїм сольним проєктом YOURA. У 2007 році заснував власний лейбл Kruzheva Music.

Після скандального інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю, де Бардаш називав війну в Україні, розв'язану Росією у 2014 році "цим замісом", не зміг чітко сформулювати ставлення до так званої ЛНР, і заявив, що відчуває утиск, як російськомовний громадянин, продюсера занесли в базу "Миротворець". Але вже в інтерв'ю у Дмитра Гордона, він заявив, що може дати однозначну відповідь на питання, чий Крим — "звичайно ж, український. Завжди ним був і має залишатися".

Після початку повномасштабного вторгнення, Юрій Бардаш досі чітко не висловився щодо війни в Україні. За інформацією журналістів проєкту "Ісландія", зараз Бардаш перебуває у Грузії та не хоче повертатися в Україну, тому що "наши же ещё не пришли".

Невдовзі після цієї заяви про припинення співпраці з продюсером стали заявляти його артисти та команда. Зокрема: