Естонія виділить понад 656 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні

Міністерство закордонних справ Естонії вирішило виділити 656 447 євро на гуманітарну допомогу Україні. Допомога, насамперед, призначена для підтримки освіти дітей у прифронтових районах.

Про це повідомляє Postimees.

Відділ зв'язків із громадськістю Міністерства закордонних справ повідомив, що:

352 695 євро використають у рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найбільш уразливих регіонах України, для покращення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.

використають у рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найбільш уразливих регіонах України, для покращення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії. За допомогою 303 752 євро некомерційне об'єднання Mondo організує літні табори післяшкільної освіти для запорізьких школярів та запропонує підтримку в галузі психічного здоров'я людям в Україні.

“Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу та болісну ціну через російський терор. Щоденні атаки, у тому числі в Харківській області в останні тижні, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель та вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх будинків. Наш обов'язок – всіляко підтримувати їх”, – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Як пише видання, за даними Міністерства закордонних справ, приблизно 14,6 млн людей в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2024 році, причому найбільш гострою ця потреба буде у прифронтових районах.

Міністерство закордонних справ Естонії допомагало Україні переважно на двосторонній основі через партнерів з надання стратегічної гуманітарної допомоги, а також через Міжнародний комітет Червоного Хреста та організацію гуманітарної допомоги під егідою ООН. Крім того, було надіслано різноманітну допомогу у вигляді конкретних предметів, останнім часом це в основному медичне обладнання, транспортні засоби та енергоносії.

Обсяг гуманітарної допомоги Україні з боку всіх секторів Естонії на даний момент становить не менше 26,6 млн. євро, з яких внесок державного сектора склав 7,5 млн. євро, йдеться у статті.