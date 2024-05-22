Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Естонія виділить понад 656 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. Куди підуть ці гроші
ЕстоніяУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуДІТИДОПОМОГАПодіїСвітДітиПолітика

Естонія виділить понад 656 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. Куди підуть ці гроші

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Естонія виділить понад 656 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
Естонія виділить понад 656 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України/Facebook

Міністерство закордонних справ Естонії вирішило виділити 656 447 євро на гуманітарну допомогу Україні. Допомога, насамперед, призначена для підтримки освіти дітей у прифронтових районах.

Про це повідомляє Postimees.

Відділ зв'язків із громадськістю Міністерства закордонних справ повідомив, що:

  • 352 695 євро використають у рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найбільш уразливих регіонах України, для покращення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.
  • За допомогою 303 752 євро некомерційне об'єднання Mondo організує літні табори післяшкільної освіти для запорізьких школярів та запропонує підтримку в галузі психічного здоров'я людям в Україні.
“Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу та болісну ціну через російський терор. Щоденні атаки, у тому числі в Харківській області в останні тижні, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель та вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх будинків. Наш обов'язок – всіляко підтримувати їх”, – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Як пише видання, за даними Міністерства закордонних справ, приблизно 14,6 млн людей в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2024 році, причому найбільш гострою ця потреба буде у прифронтових районах.

Міністерство закордонних справ Естонії допомагало Україні переважно на двосторонній основі через партнерів з надання стратегічної гуманітарної допомоги, а також через Міжнародний комітет Червоного Хреста та організацію гуманітарної допомоги під егідою ООН. Крім того, було надіслано різноманітну допомогу у вигляді конкретних предметів, останнім часом це в основному медичне обладнання, транспортні засоби та енергоносії.

Обсяг гуманітарної допомоги Україні з боку всіх секторів Естонії на даний момент становить не менше 26,6 млн. євро, з яких внесок державного сектора склав 7,5 млн. євро, йдеться у статті.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Вибори у Великій Британії
У Великій Британії 4 липня відбудуться дострокові парламентські вибори — прем'єр країни
Вимкнення світла, графіки вимкнення світла
23 травня по всій території України вимикатимуть світло — "Укренерго" Важливо
Україна, ЄС
Україна та ЄС підписали рамкову угоду у межах програми Ukraine Facility. Що передбачає документ
Ексзаступнику керівника ОПУ Смирнову повідомили про підозру — джерела
Ексзаступнику керівника ОПУ Смирнову повідомили про підозру — НАБУ Оновлено

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Заморожені російські активи: Естонія дозволила передавати гроші Україні
Естонія ухвалила закон, за яким можна передати Україні кошти від заморожених активів РФ
В Естонії не обговорюють відправлення військ в Україну
В Естонії спростували, що обговорюють відправлення військ в Україну
Естонія
Естонія "серйозно" розглядає відправку військ на "тилові" роботи в Україну
В Естонії знизилася кількість українських біженців — прикордонна служба
В Естонії знизилася кількість українських біженців — прикордонна служба
На початок