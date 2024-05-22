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У Німеччині стартував транспортний саміт. Говоритимуть зокрема про відновлення України
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У Німеччині стартував транспортний саміт. Говоритимуть зокрема про відновлення України

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Транспортний саміт
Глобальний транспортний саміт у Лейпцигу, Німеччина. International Transport Forum

У Лейпцигу в Німеччині сьогодні 22 травня стартував транспортний саміт за участі щонайменше 45 міністрів транспорту. Україну представляє заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Я їду на Форум ITF у Лейпциг. Попереду три дні активної роботи з міжнародними партнерами. У центрі уваги – відновлення України та розвиток транспортного сполучення", — написав він у мережі X.

Як повідомляється на офіційному сайті International Transport Forum, саміт триватиму три дні: до 24 травня.

Окрім відновлення України, учасники говоритимуть про роль транспортного сектору в екологічній стійкості та про вплив кліматичних змін на сферу.

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