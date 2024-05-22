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Росія атакувала енергетичні обʼєкти на Сумщині
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Росія атакувала енергетичні обʼєкти на Сумщині

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Російські війська безпілотниками атакували енергетичні обʼєкти Шостки та Конотопа на Сумщині.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

На місцях влучань працюють всі необхідні служби. Енергетики намагаються відновити електропостачання, яке припинилося через удар. Наслідки атаки уточнюються.

Через російську атаку на енергетику Суми залишилися без електроенергії, повідомив керівник Сумської МВА Дрозденко. Нині очікують на відновлення електрики після чого, мають заструмити критичну інфраструктуру.

Останні масовані обстріли української енергетики

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді російські окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого удару. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, російська армія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

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