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Трамп втрапив у новий скандал із відео, яке порівняли із нацистським режимом
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Трамп втрапив у новий скандал із відео, яке порівняли із нацистським режимом

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Дональд Трамп
Дональд Трамп під час виступу у Джорджії, 10 червня 2023 року. AP

Колишній президент США Дональд Трамп видалив відео, опубліковане в його обліковому записі соцмережі Truth Social, яке містило згадку про "єдиний рейх" після шквалу критики та порівнянням з нацистським режимом.

Про це пише агентство Reuters.

30-секундне відео, яке було опубліковано 20 травня, більше не доступне у власній соцмережі колишнього президента США Дональда Трампа Truth Social. Ролик прибрали із сайту, повідомили виданню.

Відео демонструвало позитивне бачення країни, якщо кандидат у президенти від Республіканської партії переможе демократа Джо Байдена. Воно містило "гіпотетичні газетні заголовки про економічний підйом та придушення імміграції на південному кордоні".

У двох місцях відео текст під більшим заголовком говорить: "індустріальна міць значно зросла... через створення обʼєднаного рейху". Текст дещо розмитий, тому його важко розрізнити з першого погляду, зазначає Reuters.

Під час передвиборної кампанії Трамп зробив низку підбурливих зауважень, назвавши політичних ворогів "шкідниками" та заявивши, що іммігранти, які нелегально прибули до країни, "отруюють кров нашої країни".

Речниця передвиборчої кампанії Трампа Керолайн Лівітт заявила, що відео створене кимось поза кампанією та поширене співробітником, який не помітив використання слова "рейх" перед його публікацією.

Реакція Джо Байдена

Виступаючи на двох зборах коштів у Бостоні у вівторок, Байден розкритикував використання слова, яке часто асоціюється з Третім рейхом нацистської Німеччини за Адольфа Гітлера.

"Це не мова американського президента. Це не мова жодного американця. Це мова гітлерівської Німеччини", — сказав Байден.

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