Європейський союз пропонує фонд закупівель озброєнь у розмірі 860 мільйонів євро, щоб прискорити поставки зброї для ЗСУ та підняти оборонну промисловість України.

Про це пише американська газета Politico, ознайомившись із пропозицією Зовнішньої служби ЄС.

Пропозиція має на меті спільні закупівлі зброї для України у найкоротші терміни у європейської оборонної промисловості. Усе це мають обговорити посли ЄС на засіданні 22 травня. Газета пише, що ймовірно будуть проблеми з ухваленням через позицію Угорщини.

У пропозиціях йдеться про те, що закупівлі повинні здійснюватися принаймні двома країнами-членами, або однією країною та Україною, або "через закупівлі Україною, які фінансуються принаймні однією державою-членом".

Politico пише, що Євросоюз потрапив під критику за те, що робить надто мало для постачання Україні, яка зазнає зростаючого тиску з боку Росії через затримки отримання зброї та боєприпасів від своїх європейських і американських союзників.