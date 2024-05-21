Нацполіція: в Україні розпочався сезон вело- та мотопатрулів

В Україні розпочався сезон вело- та мотопатрулів. За порядком слідкуватимуть 160 вело- та майже 50 мотопатрульних.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

За інформацією правоохоронців, вони забезпечуватимуть публічну безпеку в місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку, парках, скверах, на набережних, у центральних частинах міст та інших місцях, куди важко швидко дістатись на автомобілі.

На вулицях міст будуть перебувати 160 велопатрулів та майже 50 мотопатрулів.