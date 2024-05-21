Капітула Премії імені Георгія Ґонґадзе оголосила переможницю, яка здобула нагороду у 2024 році. Нею стала Тетяна Трощинська, директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на Суспільному.

Лауреатку назвали у Києві 21 травня, у день народження Георгія Ґонґадзе. Суспільне вело трансляцію оголошення переможниці.

Претендували на премію журналістки Анна Бабінець, Ольга Руденко та Тетяна Трощинська.

Журналістка, письменниця правозахисниця, членкиня капітули премії імені Ґонґадзе Лариса Денисенко розповіла Суспільному, що у лонг-листі премії було понад 30 номінантів, з яких обрали трьох фіналістів.

Вона пояснила, за якими критеріями обирали переможницю.

"У нас критерії постійні, тобто це новаторство, відданість професії, незалежність, свобода слова, відважність та нескореність, інституційний розвиток. Але цього разу ми вирішили подумати і повернутися до першої нашої ідеї, це професійна журналістика плюс, бо в умовах повномасштабної війни, зокрема, дуже важливо, що люди, крім свідомого, незалежного виконання своїх професійних обов'язків, щось додають для суспільства, для людей", — сказала Денисенко.

Що відомо про фіналісток

Анна Бабінець

Журналістка-розслідувачка.

Керівниця незалежної розслідувальної агенції "Слідство.Інфо", регіональна редакторка мережі розслідувачів Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Співавторка міжнародного проєкту Panama Papers, який відзначено Пулітцерівською премією у 2017 році в номінації "Роз'яснювальна журналістика".

Головна редакторка та засновниця видання The Kyiv Independent.

У 2016 році стала редакторкою Kyiv Post та публікувалася у низці провідних міжнародних видань.

У 2022 році редакція TIME визнала Ольгу Руденко лідеркою наступного покоління.

Тетяна Трощинська

Директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на Суспільному, продюсерка суспільно-політичного ток-шоу "Новий відлік", журналістка "Громадського радіо", ведуча "Радіо Культура".

З 2018 року до 2024-го була головною редакторкою "Громадського радіо".

Фіналістка Премії Ґонґадзе 2022.

"Для мене величезна честь і несподіванка опинитися знову серед фіналісток Премії імені Георгія Ґонґадзе. І велика честь бути поруч з Анною та Ольгою. Я завжди вважала і вважаю, що ця премія про цінності, віру в професію і сміливість. Це був дуже складний рік для мене. Чи буду я достатньо сміливою, не знаю. Але я точно вірю в професію і цінності, які їй притаманні: у свободу, демократію, гідність, правдивість, діалог", — прокоментувала Трощинська.

Що відомо про премію

Премія імені Георгія Ґонґадзе — одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні. Заснована у 2019 році "Українським ПЕН" у партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе, Києво-Могилянською бізнес-школою та виданням "Українська правда".

У 2023 році номінантами на премію стали журналісти Богдан Логвиненко, Андрій Дубчак і Сергій Сидоренко.

Лауреатом тогоріч став письменник та засновник проєкту Ukraїner – Богдан Логвиненко.

До капітули премії цього року належать:

дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, керівниця мовлення "Голосу Америки" у Східній Європі Мирослава Ґонґадзе;

президент "Українського ПЕН", філософ, письменник і журналіст Володимир Єрмоленко;

журналістка, співзасновниця видання "Українська правда" Олена Притула;

декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук;

меценатка Премії Ґонґадзе Марина Дерепа;

лауреат Премії Ґонґадзе 2023 Богдан Логвиненко;

лауреатка Премії Ґонґадзе 2021 Мирослава Барчук;

культурна менеджерка та креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.

За умовами премії, лише члени капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття та визначати володарів спеціальних відзнак.