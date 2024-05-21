Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах, щоб зірвати плани окупантів РФ щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей, посилюють позиції вздовж державного кордону України з РФ. У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позиції та нищать російське військо, подекуди контратакують.

Про це інформує Генштаб ЗСУ станом на 10.30 21 травня.

На фронті протягом минулої доби загалом відбулося 112 бойових зіткнень. Військо РФ завдало шість ракетних ударів із застосуванням шести ракет, 52 авіаційних удари (скинуло 62 КАБи), задіяло 977 дронів-камікадзе, із них 47 БпЛА типу “Shahed” та “Ланцет” і 930 FPV-дронів. Окупанти РФ 4064 рази обстріляли позиції українських військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, зокрема 120 разів – із реактивних систем залпового вогню.

“Вже сьогодні відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 514 обстрілів позицій наших військ, у тому числі – 21 з РСЗВ. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням керованої авіабомби. Також російські загарбники задіяли 63 дрони-камікадзе”, — зазначили у Генштабі.

Зокрема, в ніч на 21 травня росіяни атакували територію України 29 ударними БпЛА типу “Shahed” із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мис Чауда (ТОТ українського Криму). В результаті протиповітряного бою українські військові збили 28 “шахедів” в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Крім того, 21 травня військо РФ застосувало по позиціях українських військ 34 FPV-дрони.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу війська РФ, район зосередження військової техніки, пункт управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та засіб ППО росіян.

“У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1380 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 34 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, чотири засоби ППО, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня (ударних, а також розвідувальних), дві ракети, 72 автомобілі та шість одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку росіян у напрямку населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати окупантів РФ на цьому напрямку склали 263 військових, 52 одиниці техніки та понад два десятки бліндажів. УКраїнські воїни знищили чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, п’ять одиниць автомобільної та спецтехніки і 12 БпЛА. Крім того, пошкоджено одну бойову броньовану машину, сім артилерійських систем, один засіб ППО та 14 автомобілів.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбувалися чотири бойові зіткнення. Українські захисники успішно відбили атаку російських окупантів у напрямку Іванівки. В районах Синьківки та Берестового бої продовжуються.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають атаки росіян в районах населених пунктів Виїмка та Роздолівка. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби військо РФ п’ять разів починало спроби покращити тактичне положення. Три атаки відбито. Бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку наразі ситуація найгарячіша. З початку доби відбувалося 11 атак росіян. Військо РФ продовжує наступати в напрямках населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєвєрне та Нетайлове. На одній із ділянок вживаються заходи для стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку росіяни на даний час продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка та Побєда. Ситуація під контролем Сил оборони.

Від початку доби відбито вже чотири спроби росіян просунутися на Времівському напрямку в районі населеного пункту Старомайорське. Втрат українських позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

“Загалом, вздовж лінії фронту наші воїни дають жорстку відсіч російським окупантам, ведуть штурмові дії з метою покращення положення. На окремих ділянках мають успіх”, — йдеться у зведенні Генштабу.