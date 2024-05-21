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Microsoft оголосила про нову еру комп’ютерів Copilot+ із штучним інтелектом
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Microsoft оголосила про нову еру комп’ютерів Copilot+ із штучним інтелектом

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Ноутбук Copilot+ від Microsoft
Ноутбук Copilot+ від Microsoft. Microsoft

Компанія Microsoft вирішила провести закритий захід Build 2024, щоб показати "залізні" новинки. На презентації багато говорили про штучний інтелект, який стане частиною усіх нових ноутбуків корпорації та її партнерів.

Протягом наступного року компанія розраховує на продажі більш ніж 50 мільйонів ноутбуків з підтримкою ШІ. Це будуть легкі, тонкі, красиві та потужні ноутбуки.

Тепер є новий бренд — Copilot Plus PC. Тобто комп'ютер із вбудованим ШІ для локальної обробки даних без використання хмарних обчислень та підтримкою штучного інтелекту на рівні операційної системи. Комп’ютери Copilot+ будуть доступні від виробників-партнерів, таких як Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo та Samsung, а також на власних пристроях Microsoft.

Також Windows 11 щільно працюватиме з Copilot. Наприклад, мова про пропозиції в розділі "Налаштування" або відповіді на отримані повідомлення. У Copilot з'явиться нова модель GPT-4o, розроблена OpenAI. Тому ШІ зможе вступати в діалог і відповідати на запитання, використовуючи ті дані, які ви бачите на екрані перед собою.

Microsoft представила нову системну архітектуру, щоб об’єднати потужність центрального процесора, графічного процесора та нового нейронного процесора NPU. Нові комп’ютери також будуть підключені до великих та малих мовних моделей, які працюють на хмарному сервісі Azure, що дозволить досягати нових рівнів продуктивності.

Продуктивність напроти річ старим поколінням зросла на 86%. За потреби можна підключити три зовнішні 4K-монітори. У режимі відтворення він протримається до 22 годин. Заявлено підтримку Wi-Fi 7, обсяг оперативної пам'яті складе до 32 ГБ. Ціни стартують із 999 доларів.

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