Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У США заявили, що їх військові інструктори поки не повернуться до України — генерал Браун
СШАВторгнення Росії в УкраїнуСвітВійна

У США заявили, що їх військові інструктори поки не повернуться до України — генерал Браун

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Голова Об'єднаних штабів США генерал Чарльз Браун
Голова Об'єднаних штабів США генерал Чарльз Браун. AP/Susan Walsh

США відкриті до відновлення тренувань українських військових на території України, але лише після завершення війни.

Про це під час 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" заявив голова Об'єднаних штабів США генерал Чарльз Браун.

"Після закінчення війни я підозрюю, що в нас буде можливість це зробити, але наразі в США немає планів повертати військових інструкторів до України", — сказав генерал.

Він впевнений, що ракети ATACMS, які Сполучені Штати надали для України, не використовуються по території Росії. Їх застосовують для ударів по цілях на території України, сказав Браун.

У понеділок, 20 травня, відбулося 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Засідання було онлайн, у ньому брали участь і український міністр оборони Рустем Умєров із делегацією.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час зустрічі, що один із пріоритетів тієї зустрічі — системи ППО для України, і він закликатиме партнерів передати Україні необхідну допомогу.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Харків, 22 травня 2024 року
Впродовж доби діятимуть графіки відключення світла, обстріл Харківщини. 820 день війни. Онлайн
Вибори у Великій Британії
У Великій Британії 4 липня відбудуться дострокові парламентські вибори — прем'єр країни
Вимкнення світла, графіки вимкнення світла
23 травня по всій території України вимикатимуть світло — "Укренерго" Важливо
Україна, ЄС
Україна та ЄС підписали рамкову угоду у межах програми Ukraine Facility. Що передбачає документ

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Джейк Салліван
Білий Дім прокоментував заяву Британії щодо постачання летальної зброї Росії з боку Китаю
Пробірки з "Пташиним грипом"
У США друга людина заразилася пташиним грипом
Спікер Джонсон не проти, щоб Україна била зброєю США по військових цілях Росії
Спікер Палати представників США хотів би "дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне"
Китай, США, санкції
Китай запровадив санкції проти 12 американських збройових компаній
На початок