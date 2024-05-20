США відкриті до відновлення тренувань українських військових на території України, але лише після завершення війни.

Про це під час 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" заявив голова Об'єднаних штабів США генерал Чарльз Браун.

"Після закінчення війни я підозрюю, що в нас буде можливість це зробити, але наразі в США немає планів повертати військових інструкторів до України", — сказав генерал.

Він впевнений, що ракети ATACMS, які Сполучені Штати надали для України, не використовуються по території Росії. Їх застосовують для ударів по цілях на території України, сказав Браун.

У понеділок, 20 травня, відбулося 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Засідання було онлайн, у ньому брали участь і український міністр оборони Рустем Умєров із делегацією.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час зустрічі, що один із пріоритетів тієї зустрічі — системи ППО для України, і він закликатиме партнерів передати Україні необхідну допомогу.