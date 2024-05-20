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Зеленський обговорив ситуацію на фронті з Сирським: "Всюди зберігаємо контроль"
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Зеленський обговорив ситуацію на фронті з Сирським: "Всюди зберігаємо контроль"

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Робота РСЗВ
Робота РСЗВ. Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ситуацію на Донеччині та Харківщині. Сили оборони всюди зберігають контроль.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби – і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знову повертає до потреби в ППО – у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу Повітряних сил на нові бойові літаки", — сказав він.

За словами президента, партнерам бракує оперативності в ухвалення рішень щодо передачі Україні систем ППО і нових бойових літаків.

"Але маємо все ж перспективу і перспективну роботу з кількома партнерами й робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили "Петріотів" нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та інші", — сказав Зеленський.

Він подякував партнерам, які розуміють потребу України в ППО.

"Путін не має нічого, окрім терору. Це основа його можливостей. І кожне обмеження терористичного потенціалу Росії – це примус Росії до миру. Наша зброя заради захисту українських позицій, наші спільні дипломатичні зусилля заради Формули миру, наша робота заради юридичної відповідальності Росії за війну – усе це наближає мир", — сказав президент.

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