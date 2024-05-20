Федеральний уряд Австрії виділить 5 мільйонів євро Фонду підтримки енергетики України. Гроші будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Der Standart.

Зазначається, що кошти будуть виділені з бюджету Міністерства охорони клімату Австрії.

"Як нейтральна країна, Австрія також зобов’язана стояти на боці людства в цій війні. Ціль – за рахунок цих грошей допомогти хоча б дещо спростити реконструкцію", — зазначила глава міністерства Леонора Гевсслер.

Посол України в Австрії Василь Химинець подякував Австрії за "сильний сигнал солідарності".

"На тлі спроб Росії знищити енергетичну інфраструктуру в Україні шляхом авіаударів і артилерійських обстрілів ця фінансова допомога від федерального уряду є надзвичайно важливою для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення населення України електроенергією", — сказав він.

Раніше Міністерство фінансів Австрії створило спеціальний кредитний фонд в Австрійському контрольному банку (OeKB) на загальну суму 500 мільйонів євро. Ці кошти мають підтримати експортні операції з Україною протягом наступних п'яти років.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.