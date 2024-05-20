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Через "Резерв+" оновили дані 415 тисяч людей — Міноборони
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Через "Резерв+" оновили дані 415 тисяч людей — Міноборони

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З допомогою електронного кабінета-застосунку "Резерв+" з вихідних оновили дані 415 тисяч військовозобов'язаних. Додаток доступний вже в понад 200 країнах світу. Планується QR-код військового квитка за аналогом ковід-сертифіката.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода" спочатку повідомив, що на 20 травня свої дані через застосунок оновили близько 260 тисяч українців, більша кількість авторизувалася — близько 460 тисяч.

Він додав, що хоча першого дня роботи застосунку не було можливості авторизуватися з інших країн, на сьогодні це виправлено, додаток працює в більш як 200 країнах світу, чоловіки за кордоном теж можуть оновити дані.

За словами речника МОУ, якщо буде запит, розробники розглянуть можливість авторизації в "Резерві+" не лише через ID-банкінг, а й у інший спосіб. Як саме, не уточнив.

"ID-банкінг наразі єдиний спосіб авторизуватися. Так, будемо розглядати знову ж таки залежно від запитів. Якщо буде запит на якусь іншу форму авторизації, на якийсь інший алгоритм, то знову ж таки з-за кордону переважно, тому що від українських військовозобов’язаних такого запиту не надходило на цей час. Але, якщо будуть запити, то це буде опрацьовано", – сказав Дмитро Лазуткін.

Водночас член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Давид Арахамія написав, що через "Резерв+" свої дані оновили вже 415 094 людей. Ще 2944 — через територіальні центри комплектування, а 3704 людини — через ЦНАПи.

"Наступний крок — генерація QR-коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. За аналогією з ковід-сертифікатом", — анонсував парламентар.

Зрештою Міністерство оборони поінформувало, що станом на 13:00 20 травня через "Резерв+" актуалізували свої дані 415 094 українців.

Що відомо про "Резерв+"

18 травня з набуттям чинності оновлено законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Як оновити дані у застосунку

  • після завантаження "Резерв+" потрібно зареєструватися за допомогою системи BankID НБУ, обрати свій банк та підтвердити авторизацію;
  • після авторизації потрібно підтвердити номер мобільного телефону;
  • після цього з'явиться запит на підтвердження поточної адреси проживання та електронної пошти.
  • якщо будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити, підтвердивши через смс-повідомлення, або код, який прийде на електронну пошту;
  • після оновлення даних потрібно обрати код із 4 цифр, за яким буде здійснюватись вхід у застосунок.

Як оновити дані у застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів також можна переглянути у короткій відеоінструкції.

Новину доповнено о 13:11. Додано цифри від пресслужби Міністерства оборони.

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