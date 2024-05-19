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Yomiuri: Японія та Південна Корея планують відновити обміни військовими
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Yomiuri: Японія та Південна Корея планують відновити обміни військовими

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Уряди Японії та Південної Кореї мають намір відновити обміни між військовими двох країн, які були зупинені після інциденту у грудні 2018 року, коли корабель ВМС Південної Кореї захопив японський патрульний літак радаром.

Про це повідомила японська газета Yomiuri.

Як зазначається, сторони узгоджують зустрічі міністрів оборони двох країн у ході конференції з безпеки в Азії, яка відбудеться у Сінгапурі з 31 травня до 2 червня. До неї сторони можуть підготувати документ про заходи, спрямовані на запобігання у майбутньому інцидентам, подібним до того, що трапився у 2018 році. Тоді корабель Військово-морських сил Південної Кореї захопив японський патрульний літак радаром.

Інцидент між двома країнами стався 20 грудня у Японському морі. Сторони висували одна одній взаємні претензії. У відповідь на звинувачення з боку Токіо в тому, що японський літак був захоплений південнокорейським радаром управління збройовими системами, у Сеулі заперечували цей факт і звинувачували японську сторону в тому, що літак підлетів надто близько до корабля ВМС Південної Кореї.

Після цього інциденту відносини між двома країнами стали "холоднішими", зокрема у військовому плані. На тлі покращення зв'язків Токіо та Сеул приділяють увагу проблемі Північної Кореї та налаштовані на вирішення двосторонніх розбіжностей.

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