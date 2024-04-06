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Південна Корея виділить новий пакет допомоги Україні
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Південна Корея виділить новий пакет допомоги Україні

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Південнокорейський прапор
Прапор Південної Кореї. Фото: AP

Південна Корея виділить Україні 2,3 мільярда доларів у межах нового пакета фінансової допомоги.

Про це повідомив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юль, пише агентство Yonhap.

"Сеул планує надати Україні середньо- та довгостроковий пакет допомоги у розмірі 2,3 мільйона доларів, починаючи з цього року, а також запропонувати 12 мільйонів доларів на реабілітацію поранених українських солдатів через цільовий фонд НАТО для допомоги Україні", — повідомив глава МЗС Південної Кореї.

Чо також сказав, що збройна підтримка Росії Північною Кореєю впливає не лише на безпеку Європи, але й на безпеку Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону, додавши, що передача Москвою військових технологій і постачання нафтопродуктів Пхеньяну загрожуватиме глобальному режиму нерозповсюдження.

Зазначається, що Москва і Пхеньян поглибили військові зв'язки у вересні минулого року. Сполучені Штати та їхні союзники звинуватили Північну Корею в постачанні зброї Росії для розпалювання війни проти України.

Міністр пообіцяв зміцнювати партнерство з НАТО, а члени альянсу поділилися думкою про важливість співпраці з індо-тихоокеанськими країнами-партнерами для ефективної боротьби з транснаціональними загрозами безпеці, йдеться в повідомленні.

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