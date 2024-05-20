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Влада Конго заявила про запобігання спробі перевороту
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Влада Конго заявила про запобігання спробі перевороту

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Військові Демократичної Республіки Конго
Військові Демократичної Республіки Конго. Військові Демократичної Республіки Конго. Фото: AP

Влада африканської держави Демократична республіка Конго заявила про придушення спроби військового перевороту.

Про це повідомляє Reuters.

Місцева влада стверджує, що передбачуваного організатора перевороту вбили, близько 50 людей, причетних до заколоту — заарештовані. Серед них трьох громадян США, повідомив агентству Reuters представник армії Конго.

Рано вранці 19 травня у столиці країни Кіншасі дві групи озброєних людей спробували напасти на президентський палац, а також на будинок депутата та кандидата на посаду спікера парламенту. Агентство стверджує, що у перестрілці загинули двоє охоронців, є також загиблі з боку нападників.

Згодом влада повідомила про вбивство передбачуваного керівника спроби перевороту, опозиційного політика Крістіана Малангі, який деякий час жив у США. За інформацією Reuters, його вбили під час спроби захоплення президентського палацу. Будь-яких подробиць не наводиться.

Раніше у Facebook Малангі з'явилося відео, в якому він говорить про намір скинути владу. За непідтвердженими повідомленнями, один із затриманих американських громадян – син убитого опозиціонера. Посол США в Конго Люсі Тамлін заявила, що в посольстві вкрай стурбовані повідомленнями влади про можливу участь американських громадян у спробі перевороту, і пообіцяла надати владі республіки повне сприяння розслідуванню, як мовиться в повідомленні, "злочинних дій" бунтівників.

Що відомо про Крістіана Малангі

Маланга був одним із найвідоміших конголезьких опозиціонерів, які жили за кордоном. Раніше він створив так званий уряд Нового Заїру у вигнанні. За президента Мобуту Сесе Секо, поваленого 1997 року, нинішня Демократична республіка Конго офіційно називалася Заїром.

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