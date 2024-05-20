Влада Конго заявила про запобігання спробі перевороту

Влада африканської держави Демократична республіка Конго заявила про придушення спроби військового перевороту.

Про це повідомляє Reuters.

Місцева влада стверджує, що передбачуваного організатора перевороту вбили, близько 50 людей, причетних до заколоту — заарештовані. Серед них трьох громадян США, повідомив агентству Reuters представник армії Конго.

Рано вранці 19 травня у столиці країни Кіншасі дві групи озброєних людей спробували напасти на президентський палац, а також на будинок депутата та кандидата на посаду спікера парламенту. Агентство стверджує, що у перестрілці загинули двоє охоронців, є також загиблі з боку нападників.

Згодом влада повідомила про вбивство передбачуваного керівника спроби перевороту, опозиційного політика Крістіана Малангі, який деякий час жив у США. За інформацією Reuters, його вбили під час спроби захоплення президентського палацу. Будь-яких подробиць не наводиться.

Раніше у Facebook Малангі з'явилося відео, в якому він говорить про намір скинути владу. За непідтвердженими повідомленнями, один із затриманих американських громадян – син убитого опозиціонера. Посол США в Конго Люсі Тамлін заявила, що в посольстві вкрай стурбовані повідомленнями влади про можливу участь американських громадян у спробі перевороту, і пообіцяла надати владі республіки повне сприяння розслідуванню, як мовиться в повідомленні, "злочинних дій" бунтівників.

Що відомо про Крістіана Малангі

Маланга був одним із найвідоміших конголезьких опозиціонерів, які жили за кордоном. Раніше він створив так званий уряд Нового Заїру у вигнанні. За президента Мобуту Сесе Секо, поваленого 1997 року, нинішня Демократична республіка Конго офіційно називалася Заїром.