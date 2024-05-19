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Культ Сталіна та чому історія повторюється: розмова з черкаським істориком. СУСПІЛЬНЕ | ІНТЕРВ'Ю
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Культ Сталіна та чому історія повторюється: розмова з черкаським істориком. СУСПІЛЬНЕ | ІНТЕРВ'Ю

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Створюють катівні на тимчасово окупованих територіях, вчать українських дітей виправдовувати Сталінські репресії. Нині росіяни повернулись до культу Сталіна, вважає історик, професор Черкаського національного університету Віталій Масненко.

Щороку, третьої неділі травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій комуністичного режиму. Пам’ятна дата встановлена Указом президента від 21 травня 2007 року.

Чому історія повторюється та чи реабілітовані нині колишні політв’язні — дивіться у матеріалі Суспільного.

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