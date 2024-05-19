В Ірані за день стратили сімох засуджених, серед них — дві жінки

У суботу, 18 травня, в Ірані, стратили через повішання сімох в’язнів, засуджених до смертної кари. Серед них — дві жінки.

Про це повідомила неурядова організація Iran Human Rights, що базується в Норвегії.

Підкреслюється, що Ісламська Республіка дедалі частіше використовує смертну кару в політичних цілях.

53-річна Парвін Мусаві, мати двох дітей, була повішена у в'язниці Урмія разом із п'ятьма чоловіками. Усі були засуджені за торгівлю наркотиками.

У Нішапурі також була повішена за вбивство свого чоловіка, який був її двоюрідним братом, 27-річна Фатеме Абдуллахі.

За даними Iran Human Rights, цього року було зареєстровано щонайменше 223 страти, з яких щонайменше 50 – у травні.

За даними правозахисних груп, в Ісламській Республіці страчують найбільше жінок у світі, які стверджують, що є жертвами примусових або жорстоких шлюбів.

У 2023 році там було страчено щонайменше 22 жінки, що є найбільшим показником за останні десять років.

"Мовчання міжнародної спільноти є неприйнятним. Ті, кого стратили, належать до бідних і маргіналізованих груп іранського суспільства і не отримали справедливого суду", — сказав AFP директор Iran Human Rights Махмуд Амірі-Могаддам.